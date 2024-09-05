В Петропавловске суд присяжных оправдал мужчину, которого обвиняли в тройном убийстве

В Петропавловске присяжные 5 сентября вынесли вердикт по делу о гибели молодой женщины и двух детей, чьи останки были обнаружены после пожара в частном доме в микрорайоне Береке, сообщает Zakon.kz.

В убийстве подозревали 26-летнего Александра Канищева. Как сообщает Qazaqstan Media Канищева оправдали и освободили в зале суда.

Обстоятельства дела

Пожар, который произошел около года назад, привел к гибели Алины Котяш, ее годовалой дочери Александры и четырехлетнего брата Савелия. Изначально Канищев считался пострадавшим, однако после проведения экспертиз стал подозреваемым. Его арестовали по подозрению в убийстве сожительницы и детей.

Судмедэксперты установили, что Алина Котяш погибла от отравления окисью углерода. В легких Савелия углекислый газ не был обнаружен, что дало основание предполагать его смерть до начала пожара. Экспертиза также показала, что у Александры были прижизненные черепно-мозговые травмы.

Гособвинение настаивало на вине Канищева и требовало пожизненного заключения. В свою очередь, защита утверждала, что результаты экспертизы неточны из-за сильного повреждения тел, а также указывала на недоказанность его участия в преступлении.

Вердикт

После совещания судья Дастан Исмаилов огласил оправдательный приговор. Присяжные признали Александра Канищева невиновным, и суд постановил освободить его из-под стражи. Канищев также получил право на возмещение ущерба за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом деле. В СКО присяжные не поверили следствию и оправдали обвиненных в убийстве и грабеже подростков.

