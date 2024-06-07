Суд присяжных оправдал обвиняемого в многократных взятках экс-директора "Казселезащиты"

Суд присяжных в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области 7 июня рассмотрел уголовное дело в отношении должностных лиц территориального подразделения МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, бывший начальник госучреждения "Казселезащита" К. и его заместитель А. обвинялись в получении лично в группе лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере за действие и бездействие, входящие в их служебные полномочия, а также за общее покровительство (п. 3 ч. 3 ст. 366 УК). Кроме того, К. вменялось, что те же деяния он совершил неоднократно (ч. 4 ст. 366 УК).

"Директор ТОО П. обвинялся в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения с использованием своего служебного положения, причинившим крупный ущерб (п. 2 ч. 4 ст. 195 УК) и даче взятки должностному лицу лично в виде денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 367 УК)", – говорится в сообщении.

Судом установлено:

22 декабря 2022 года подсудимый А., являясь заместителем руководителя ГУ, используя свои служебные возможности, получил взятку от директора подрядной организации Ж., с которым заключен договор на строительство селезащитных плотин.

За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство взяткодатель передал более 397 621 долларов.

А подсудимый П., являясь директором ТОО, дал взятку заместителю руководителя ГУ в сумме 397 621 долларов за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

Вердиктом (большинством голосов) присяжных заседателей:

К. оправдан по предъявленным ему обвинениям.

А. признан виновным по ст. 366 ч. 4 УК, по которому ему назначено 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

По эпизоду от 5 декабря 2022 года по ст. 366 ч. 4 УК подсудимый А. оправдан.

П. признан виновным по ст. 367 ч. 4 УК, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

По эпизоду от 5 декабря 2022 года по ст. 367 ч. 4 УК и по ст. 195 ч. 4 п. 2 УК подсудимый П. оправдан.

"Приговор может быть обжалован и опротестован в Алматинский областной суд через районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения", – заключили в суде.

В декабре 2022 года сообщалось о задержании главы "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева: его подозревали в получении крупной взятки.

24 мая 2023 года стало известно, что Антикор завершил расследование по делу руководства "Казселезащиты".