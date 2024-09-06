Сердце останавливалось четыре раза: родильницу спасли в Алматинской области

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу поступил экстренный вызов о том, что родильница оказалась в критическом состоянии в Райымбекском районе. Для ее спасения врачи отправились в поселок Нарынкол, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинской многопрофильной клинической больницы, жительница села поступила в районную больницу на сроке беременности 36 недель с жалобами на боли в поясничной области и сильные боли внизу живота. Акушеры провели экстренную операцию кесарево сечения, на свет появилась девочка весом 3390 грамм. На восьмые сутки пациентка с новорожденной выписались в удовлетворительном состоянии.

Через неделю молодую маму без сознания доставили повторно в ту же больницу. По словам ее супруга, она внезапно потеряла сознание и упала дома.

"Директор центра родовспоможения Г. Жумадуллаева, заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии М. Балтаев, сосудистый хирург Г. Бактыбаев, заведующая отделением гемодиализа М. Кагазбаева и я экстренно выехали в село Нарынкол Райымбекского района. За короткое время у пациентки четырежды былы констатирована остановка сердечной деятельности. В результате проведенных реанимационных мероприятий, усилиями местного реаниматолога и специалистов Алматинской многопрофильной клинической больницы удалось вновь восстановить ее сердечно-сосудистую деятельность", – поделилась кардиолог АМКБ Айгуль Турсагатова.

Пресс служба Алматинской многопрофильной клинической больницы

После восстановления сердечной деятельности женщины было организовано собрание с участием профильных внештатных специалистов страны по поводу ее шокового состояния.

"У пациентки стремительно прогрессировали воспалительный процесс и полиорганная недостаточность, как следствие, присоединилась почечная недостаточность. Она была подключена к аппарату экстракорпоральной коррекции гомеостаза. Это специальный аппарат для работы с пациентами с острым повреждением почек, находящимися в критическом состоянии септического шока. Данный аппарат позволил нам проводить терапевтический плазмообмен и продленную заместительную почечную терапию на протяжении 72 часов, в том числе: удаление продуктов обмена, выведение жидкости, контроль кислотно-щелочного баланса и восстановление электролитного баланса", – добавила нефролог Майра Кагазбаева.

После стабилизации гемодинамики пациентка взята по жизненным показаниям на релапаротомию специалистами Алматинской многопрофильной клинической больницы.

Врачи провели четверо суток в районной больнице, оказывая медицинскую помощь, и после снижения доз вазопрессоров и установления тенденции к стабилизации гемодинамики на пятые сутки санавиацией пациентку перевели в реанимацию Алматинской многопрофильной клинической больницы.

Ранее аналогичное спасение произошло в Астане, однако в этом случае сотрудники городской многопрофильной больницы №2 оказали помощь беременной женщине.