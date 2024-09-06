Берцам 12 лет: скандал с ботинками горных спасателей в Алматы прокомментировали власти

Акимат Алматы и МЧС РК отреагировали на громкое высказывание гида, который показал, что горные спасатели вынуждены ходить в изношенной экипировке, сообщает Zakon.kz.

Гид из Алматы Нурбол Нуралин опубликовал в Instagram видео, на котором показал изношенную экипировку горных спасателей. По его словам, им приходится ходить в военных берцах, которым по 12 лет.

"Вот служба спасения Алматы. Ходят в берцах на 4000 метрах. Это военные берцы, которым по 12 лет. Это не горные ботинки". Нурбол Нуралин

Автор видео просит обратить внимание на проблему власти и выдать спасателям соответствующую экипировку.

На крик души отреагировали в акимате Алматы, где заявили, что изучили публикацию.

"Личный состав спасателей предприятия обеспечивается всем необходимым обмундированием в полном объеме. В августе этого года выдано 211 пар летних берц на летний период. Согласно специальным нормам, берцы и горные ботинки выдаются в летний и зимний периоды сроком на один год. Соответствующие финансовые средства на приобретение зимних берц, горных ботинок и трекеров предусмотрены. В рамках подготовки к зимнему периоду ведутся конкурсные процедуры по закупу зимних берц и горных ботинок". ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы

Также в ведомстве добавили, что спасатели к началу зимнего сезона будут обеспечены необходимым инвентарем для выполнения горно-спасательных работ в зимнее время.

"Проводится работа с личным составом для проверки фактов, указанных в публикации, и выясняются причины отсутствия у спасателей горных ботинок". ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы

Касательно видеообращения в МЧС РК заявили, что эта служба спасения не входит в их структуру. За нее отвечает акимат Алматы.

"На территории Казахстана имеется 20 оперативно-спасательных отрядов, в том числе республиканский оперативно-спасательный отряд, расположенный в Алматы, подведомственный Министерству по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ОСО выполняют спасательные операции особой сложности на суше, воде, под водой, в высокогорьях и объектах повышенной опасности, оказывают помощь пострадавшему населению в результате стихийных бедствий". МЧС РК

В министерстве отметили, что в соответствии с ведомственным приказом утверждена специальная форменная одежда спасательных подразделений органов гражданской защиты для сотрудников ОСО, установлены образцы форменного обмундирования с указанием положенности и сроком носки.

Также дано разъяснение относительно идентичности цвета формы спасателей. Оранжевый цвет широко принят в международных стандартах и системах обозначения чрезвычайных ситуаций. И он является важным элементом формы, также символизирует специализацию и готовность спасателей к ЧС. Это упрощает взаимодействие и сотрудничество с международными организациями и спасательными службами при проведении совместных операций. Кроме того, помогает населению легко идентифицировать этих специалистов и обращаться за помощью в случае ЧС.

В прошлом году министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов поручил разработать новую форму для казахстанских пожарных и спасателей.