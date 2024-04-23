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Законодательство РК

Спасатели показали, как эвакуируют животных из затопленных районов

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 08:54 Фото: zakon.kz
В МЧС РК показали, как близ Уральска с подтопленных дач спасают не только людей, но и животных, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства прибывшие на помощь спасатели из области Жетісу содействуют в поисково-спасательных работах, участвуют в спасении, эвакуации людей и животных. Работы в данном направлении продолжаются.


А в ЗКО спасатели пришли на помощь тонущим в паводковых водах лошадям и вытащили животных на сушу в безопасное место


Ранее 22 апреля пресс-служба МЧС РК опубликовала информацию о том, где хозяевам искать спасенных с подтопленных дачных участков собак в Уральске.

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