Заморозки, гроза и дождь: в Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы и 16 областях Казахстана на 6 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. 6-8 сентября на западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный на северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный ночью на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северный порывы 16 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северный, северо-западный на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Улытауской области ожидается ветер северный, северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью на востоке области туман. Ветер северо-западный на севере, западе, юге области 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер северный, северо-западный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке, в горых районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем временами ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северный днем на севере, юге, в горных районах порывы 17-22 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы в конце дня ожидается гроза.

Утром и днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее о погоде в Казахстане на предстоящую пятницу, 6 сентября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков РГП "Казгидромет". Подробнее можно узнать здесь.

