Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанка за 500 тысяч планировала стать акционером известного банка

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 11:56 Фото: pexels
В Шымкенте полицейские смогли раскрыть серию интернет-мошенничеств, затронувших нескольких жителей города. В пресс-службе Департамента полиции рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка подчеркивают, что основной подозреваемый действовал совместно с "дропперами" – лицами, обналичивавшими деньги.

В первом случае одна из жертв оказалась в ловушке мошенников, которые обещали ей стать акционером известного банка. Женщина перевела 500 тысяч тенге на указанный счет, но акций так и не получила, а деньги были украдены.

В другой раз мошенники разместили в Instagram объявление о продаже дорогостоящего телефона по чрезвычайно низкой цене. Потерпевшая перевела 683 тысячи тенге, но обещанный телефон так и не был доставлен.

Криминалистам удалось установить "дропперов" и выйти на главного подозреваемого.

Все похищенные средства удалось вернуть пострадавшим. Возбуждено уголовное дело.

"Будьте внимательны, проверяйте подлинность сайтов и организаций, а также незамедлительно сообщайте о любой подозрительной активности в правоохранительные органы. Помните: ваша бдительность – лучший способ защиты от кибермошенничеств".Пресс-служба ДП Шымкента

Ранее сообщалось, что жителям Казахстана уже в который раз обещают компенсацию. На этот раз автор рассылки убеждает: Министерство финансов запустило программу помощи населению. Почему этому сообщению нельзя верить, подсказали специалисты.

Читайте также

Горячая вода, Конаев, отключение
Жителей Конаева разгневали новостями о горячей воде
Анастасия Московчук
Шымкент 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество Социальные сети Полиция Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: