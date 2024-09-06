Казахстанка за 500 тысяч планировала стать акционером известного банка
Стражи порядка подчеркивают, что основной подозреваемый действовал совместно с "дропперами" – лицами, обналичивавшими деньги.
В первом случае одна из жертв оказалась в ловушке мошенников, которые обещали ей стать акционером известного банка. Женщина перевела 500 тысяч тенге на указанный счет, но акций так и не получила, а деньги были украдены.
В другой раз мошенники разместили в Instagram объявление о продаже дорогостоящего телефона по чрезвычайно низкой цене. Потерпевшая перевела 683 тысячи тенге, но обещанный телефон так и не был доставлен.
Криминалистам удалось установить "дропперов" и выйти на главного подозреваемого.
Все похищенные средства удалось вернуть пострадавшим. Возбуждено уголовное дело.
"Будьте внимательны, проверяйте подлинность сайтов и организаций, а также незамедлительно сообщайте о любой подозрительной активности в правоохранительные органы. Помните: ваша бдительность – лучший способ защиты от кибермошенничеств".Пресс-служба ДП Шымкента
Ранее сообщалось, что жителям Казахстана уже в который раз обещают компенсацию. На этот раз автор рассылки убеждает: Министерство финансов запустило программу помощи населению. Почему этому сообщению нельзя верить, подсказали специалисты.
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