Казахстанка за 500 тысяч планировала стать акционером известного банка

В Шымкенте полицейские смогли раскрыть серию интернет-мошенничеств, затронувших нескольких жителей города. В пресс-службе Департамента полиции рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка подчеркивают, что основной подозреваемый действовал совместно с "дропперами" – лицами, обналичивавшими деньги.

В первом случае одна из жертв оказалась в ловушке мошенников, которые обещали ей стать акционером известного банка. Женщина перевела 500 тысяч тенге на указанный счет, но акций так и не получила, а деньги были украдены.

В другой раз мошенники разместили в Instagram объявление о продаже дорогостоящего телефона по чрезвычайно низкой цене. Потерпевшая перевела 683 тысячи тенге, но обещанный телефон так и не был доставлен.

Криминалистам удалось установить "дропперов" и выйти на главного подозреваемого.

Все похищенные средства удалось вернуть пострадавшим. Возбуждено уголовное дело.

"Будьте внимательны, проверяйте подлинность сайтов и организаций, а также незамедлительно сообщайте о любой подозрительной активности в правоохранительные органы. Помните: ваша бдительность – лучший способ защиты от кибермошенничеств". Пресс-служба ДП Шымкента

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