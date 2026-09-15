Казахстанка решила подзаработать на мошенничестве, но финал оказался плачевным

Серию интернет-мошенничеств, связанных с фиктивной сдачей жилья в аренду, раскрыли киберполицейские Шымкента. Об этом 15 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, подозреваемой оказалась местная жительница. Девушка размещала на популярной онлайн-платформе фейковые объявления с привлекательными условиями и красивыми фотографиями квартир, которых на самом деле не существовало.

"Заинтересованным гражданам сообщала о необходимости внести часть оплаты заранее. Доверившись размещенной информации, 10 жителей Шымкента перевели ей денежные средства, после чего получить обещанное жилье не смогли", – говорится в сообщении.

На данный момент в отношении задержанной проводится досудебное расследование.

Стражи порядка в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность при поиске жилья в интернете и настоятельно рекомендуют не переводить предоплату до личного осмотра квартиры и проверки документов собственника.

Ранее стало известно, что гражданку Казахстана, подозреваемую в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии.