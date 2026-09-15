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Происшествия

Казахстанка решила подзаработать на мошенничестве, но финал оказался плачевным

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 00:47 Фото: freepik
Серию интернет-мошенничеств, связанных с фиктивной сдачей жилья в аренду, раскрыли киберполицейские Шымкента. Об этом 15 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, подозреваемой оказалась местная жительница. Девушка размещала на популярной онлайн-платформе фейковые объявления с привлекательными условиями и красивыми фотографиями квартир, которых на самом деле не существовало.

"Заинтересованным гражданам сообщала о необходимости внести часть оплаты заранее. Доверившись размещенной информации, 10 жителей Шымкента перевели ей денежные средства, после чего получить обещанное жилье не смогли", – говорится в сообщении.

На данный момент в отношении задержанной проводится досудебное расследование.

Стражи порядка в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность при поиске жилья в интернете и настоятельно рекомендуют не переводить предоплату до личного осмотра квартиры и проверки документов собственника.

Ранее стало известно, что гражданку Казахстана, подозреваемую в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии.

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Канат Болысбек
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