Мошенник обманул алматинцев, продавая им несуществующие тюльпаны

Серию "цветочных" мошенничеств раскрыли полицейские в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 20 марта в полиции, заработать на продаже несуществующих тюльпанов решил 35-летний житель города. Мужчина на различных интернет- сайтах выложил объявление об оптовой продаже тюльпанов по цене ниже рыночной.

"Доверчивые граждане заказывали цветы оптом и переводили денежные средства на счет "продавца". В настоящее время в производстве следователей имеются шесть аналогичных заявлений. По факту мошенничества расследуется уголовное дело. На период следствия подозреваемый заключен под стражу. Его личность проверяется на причастность к ранее совершенным похожим эпизодам", – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

20 февраля начальник полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказывал горожанам о наиболее популярных схемах мошенничества.