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В Алматы похолодает до 7 градусов: о погоде в выходные

Парк, осень, желтые листья, листопад, люди , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 14:54 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Синоптики поделились прогнозом погоды на 7, 8 и 9 сентября 2024 года в Астане, Алматы и Шымкенте. По данным метеорологов, в столице Казахстана и Шымкенте пройдут дожди, а в Алматы заметно похолодает, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 7 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +12+14°.
  • 8 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +15+17°.
  • 9 сентября: переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +16+18°.

Алматы

  • 7 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +16+18°.
  • 8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +20+22°.
  • 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +20+22°.

Шымкент

  • 7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +22+24°.
  • 8 сентября: переменная облачность, во второй половине дня – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +22+24°.
  • 9 сентября: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +23+25°.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на выходные дни – 7 и 8 сентября 2024 года. Казахстанцам необходимо приготовиться к непогоде.

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