В Алматы похолодает до 7 градусов: о погоде в выходные

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Синоптики поделились прогнозом погоды на 7, 8 и 9 сентября 2024 года в Астане, Алматы и Шымкенте. По данным метеорологов, в столице Казахстана и Шымкенте пройдут дожди, а в Алматы заметно похолодает, сообщает Zakon.kz.

Астана 7 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +12+14°.

8 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +15+17°.

9 сентября: переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +16+18°.

Алматы 7 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +16+18°.

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +20+22°.

9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +20+22°.

Шымкент 7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +22+24°.

8 сентября: переменная облачность, во второй половине дня – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +22+24°.

9 сентября: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +23+25°. Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на выходные дни – 7 и 8 сентября 2024 года. Казахстанцам необходимо приготовиться к непогоде.

Читайте также 25 чатов в Whats App и ущерб 2,8 млрд тенге: крупную мошенницу осудили в Актау В Казахстане начался осенний призыв в армию От 7 до 9 лет лишения свободы: бухгалтеров осудили за хищение почти 200 млн тенге

Следите за новостями zakon.kz в: