На выходные в Алматы обещают дождь
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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 августа 2024 года. По данным специалистов, в Астане и Алматы пройдут дожди, в Шымкенте осадков не ожидается, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 9 августа: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем град, шквал. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 18-20 тепла.
- 10 августа: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 17-19 тепла.
- 11 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла.
Алматы
- 9 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 35-37 градусов.
- 10 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.
- 11 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла.
Шымкент
- 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 38-40 градусов.
- 10 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 33-35 тепла.
- 11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 31-33 тепла.
Ранее метеорологи размещали трехдневный прогноз. В нем говорилось, что в Казахстане по-прежнему царит аномальная жара.
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