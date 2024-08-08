На выходные в Алматы обещают дождь

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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 августа 2024 года. По данным специалистов, в Астане и Алматы пройдут дожди, в Шымкенте осадков не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Астана 9 августа: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем град, шквал. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 18-20 тепла.

10 августа: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 17-19 тепла.

11 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла. Алматы 9 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 35-37 градусов.

10 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.

11 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла. Шымкент 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 38-40 градусов.

10 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 33-35 тепла.

11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 31-33 тепла. Ранее метеорологи размещали трехдневный прогноз. В нем говорилось, что в Казахстане по-прежнему царит аномальная жара. Читайте также Ерболат Досаев выразил соболезнования в связи с кончиной главы управления спорта Алматы Ердена Хайруллина Ковшом экскаватора забивали гвозди: как отмечают день строителя в ВКО Серик Шапкенов провел совещание по вопросам спасения молоди рыб из остаточных вод после половодья

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