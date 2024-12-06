В Алматы похолодает до минус 13 градусов

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 7 по 9 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана. Заметно в эти выходные похолодает в Астане. Там температура опустится до 22 градусов, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 7 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -9-11, днем с дальнейшим понижением.

8 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15-17, днем -11-13.

9 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 13-15. Прогноз погоды по Алматы 7 декабря: переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2-4, днем +2+4.

8 декабря: облачно, снег, днем временами сильный снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5, днем с дальнейшим понижением.

9 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13, днем -5-7. Материал по теме Когда в Алматы пойдет снег Прогноз погоды по Шымкенту 7 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4, днем 0+2.

8 декабря: переменная облачность, временами снег, гололед, туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5.

9 декабря: переменная облачность, ночью снег. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9-11, днем -1-3. С прогнозом погоды во всей стране можно ознакомиться по этой ссылке. Согласно данным метеорологов, ожидаются резкое похолодание до -28°С и сильные осадки. Читайте также В Актюбинской области наказали виновных в убийстве восьмиклассника в школе-интернате В Атырау обнаружили сибирскую язву на ножах в мясном павильоне В Алматы полиция начала проводить предновогодние рейды

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