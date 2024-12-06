В Алматы похолодает до минус 13 градусов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 7 по 9 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана. Заметно в эти выходные похолодает в Астане. Там температура опустится до 22 градусов, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 7 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -9-11, днем с дальнейшим понижением.
- 8 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15-17, днем -11-13.
- 9 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 13-15.
Прогноз погоды по Алматы
- 7 декабря: переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2-4, днем +2+4.
- 8 декабря: облачно, снег, днем временами сильный снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5, днем с дальнейшим понижением.
- 9 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13, днем -5-7.
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- 7 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4, днем 0+2.
- 8 декабря: переменная облачность, временами снег, гололед, туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5.
- 9 декабря: переменная облачность, ночью снег. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9-11, днем -1-3.
С прогнозом погоды во всей стране можно ознакомиться по этой ссылке. Согласно данным метеорологов, ожидаются резкое похолодание до -28°С и сильные осадки.
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