Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы похолодает до минус 13 градусов

Алматы, зима, частные дома, канатная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 7 по 9 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана. Заметно в эти выходные похолодает в Астане. Там температура опустится до 22 градусов, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 7 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -9-11, днем с дальнейшим понижением.
  • 8 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15-17, днем -11-13.
  • 9 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 13-15.

Прогноз погоды по Алматы

  • 7 декабря: переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2-4, днем +2+4.
  • 8 декабря: облачно, снег, днем временами сильный снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5, днем с дальнейшим понижением.
  • 9 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13, днем -5-7.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:07
Когда в Алматы пойдет снег
, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:07

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 7 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4, днем 0+2.
  • 8 декабря: переменная облачность, временами снег, гололед, туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5.
  • 9 декабря: переменная облачность, ночью снег. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9-11, днем -1-3.

С прогнозом погоды во всей стране можно ознакомиться по этой ссылке. Согласно данным метеорологов, ожидаются резкое похолодание до -28°С и сильные осадки.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Актюбинской области наказали виновных в убийстве восьмиклассника в школе-интернате
В Атырау обнаружили сибирскую язву на ножах в мясном павильоне
В Атырау обнаружили сибирскую язву на ножах в мясном павильоне
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
В Алматы полиция начала проводить предновогодние рейды
Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Три числа несчастья: нумеролог перечислила счастливые номера мобильных телефонов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: