Последний участок дороги до Медеу перекроют на несколько ночей
Фото: pexels
В Алматы в связи с ремонтом несколько ночей будет перекрыт участок дороги по улице Керей-Жанибек хандары до высокогорного спортивного комплекса "Медеу". Об этом стало известно Zakon.kz 13 сентября 2024 года из сообщения городского акимата.
Согласно заявлению ведомства:
"Ночью 13 и 14 сентября с 23:00 до 6:00 движение будет перекрываться на участке от остановки "Экопост" до улицы Бейсеуова. Для машин скорой медицинской помощи и других экстренных служб будет обеспечен беспрепятственный проезд, как и при любых перекрытиях во время ремонтных работ".
Следует отметить, что участок протяженностью 2 км – последний из запланированных к ремонту 6 км данной улицы.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Также сказано, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Ранее сообщалось, что 15 сентября 2024 года в Алматы в честь Дня города состоится гала-концерт под открытым небом. Из-за этого придется на шесть часов перекрыть движение по улице Кабанбай батыра.
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