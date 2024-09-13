Последний участок дороги до Медеу перекроют на несколько ночей

Фото: pexels

В Алматы в связи с ремонтом несколько ночей будет перекрыт участок дороги по улице Керей-Жанибек хандары до высокогорного спортивного комплекса "Медеу". Об этом стало известно Zakon.kz 13 сентября 2024 года из сообщения городского акимата.

Согласно заявлению ведомства: "Ночью 13 и 14 сентября с 23:00 до 6:00 движение будет перекрываться на участке от остановки "Экопост" до улицы Бейсеуова. Для машин скорой медицинской помощи и других экстренных служб будет обеспечен беспрепятственный проезд, как и при любых перекрытиях во время ремонтных работ". Следует отметить, что участок протяженностью 2 км – последний из запланированных к ремонту 6 км данной улицы. Фото: пресс-служба акимата Алматы Также сказано, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Ранее сообщалось, что 15 сентября 2024 года в Алматы в честь Дня города состоится гала-концерт под открытым небом. Из-за этого придется на шесть часов перекрыть движение по улице Кабанбай батыра. Читайте также Олжас Бектенов ознакомился с развитием Шымкента Мужчина три года пытался доказать, что он казахстанец Астролог назвала "пятницу 13-е" хорошим днем

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