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Последний участок дороги до Медеу перекроют на несколько ночей

Медео, Медеу, высокогорный спортивный комплекс, лето, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 14:41 Фото: pexels
В Алматы в связи с ремонтом несколько ночей будет перекрыт участок дороги по улице Керей-Жанибек хандары до высокогорного спортивного комплекса "Медеу". Об этом стало известно Zakon.kz 13 сентября 2024 года из сообщения городского акимата.

Согласно заявлению ведомства:

"Ночью 13 и 14 сентября с 23:00 до 6:00 движение будет перекрываться на участке от остановки "Экопост" до улицы Бейсеуова. Для машин скорой медицинской помощи и других экстренных служб будет обеспечен беспрепятственный проезд, как и при любых перекрытиях во время ремонтных работ".

Следует отметить, что участок протяженностью 2 км – последний из запланированных к ремонту 6 км данной улицы.

Последний участок дороги до "Медеу" перекроют на несколько ночей , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 14:41

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также сказано, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее сообщалось, что 15 сентября 2024 года в Алматы в честь Дня города состоится гала-концерт под открытым небом. Из-за этого придется на шесть часов перекрыть движение по улице Кабанбай батыра.

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