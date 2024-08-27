Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы две ночи подряд будут перекрывать дорогу до Медеу

Вид на город Алматы, новостройки, жилые дома, лето, дорога, дорожное движение, транспорт, машины, автомобили , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 15:10 Фото: Zakon.kz
В Алматы из-за ремонта дороги на две ночи перекроют участок дороги до высокогорного комплекса "Медеу", сообщает Zakon.kz.

В акимате города 27 августа рассказали, что будут вводиться временные ограничения движения на улице Керей-Жанибек хандары.

"С 23:00 до 06:00 27 и 28 августа движение будет перекрыто на участке от родника Акбулак до селезащитных конструкций и остановки "Экопост", – сообщили в акимате.

Протяженность перекрываемого участка – 2,4 км.

В Алматы перекроют дорогу до Медеу, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 15:10

Фото: акимат Алматы

В акимате отметили, что предполагается ремонт еще двух километров этой улицы.

"О датах и времени последующих перекрытий будет сообщено дополнительно. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – сообщили в ведомстве.

Ранее в акимате города рассказали о завершении ремонта трубопровода, эксплуатируемого с 1991 года, на пр. Абая, в связи с чем там было восстановлено движение.

Читайте также

В Алматы начали сносить крупную автомойку
В Алматы начали сносить крупную автомойку
Ирина Капитанова
Алматы Медеу 2024 год Ремонт Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Лето не отступает: новая волна жары надвигается на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: