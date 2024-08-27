В Алматы две ночи подряд будут перекрывать дорогу до Медеу
Фото: Zakon.kz
В Алматы из-за ремонта дороги на две ночи перекроют участок дороги до высокогорного комплекса "Медеу", сообщает Zakon.kz.
В акимате города 27 августа рассказали, что будут вводиться временные ограничения движения на улице Керей-Жанибек хандары.
"С 23:00 до 06:00 27 и 28 августа движение будет перекрыто на участке от родника Акбулак до селезащитных конструкций и остановки "Экопост", – сообщили в акимате.
Протяженность перекрываемого участка – 2,4 км.
Фото: акимат Алматы
В акимате отметили, что предполагается ремонт еще двух километров этой улицы.
"О датах и времени последующих перекрытий будет сообщено дополнительно. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – сообщили в ведомстве.
Ранее в акимате города рассказали о завершении ремонта трубопровода, эксплуатируемого с 1991 года, на пр. Абая, в связи с чем там было восстановлено движение.
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