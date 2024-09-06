Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцам напомнили про платформу, где они бесплатно могут обучиться востребованным профессиям

Казахстанцам напомнили про платформу, где они бесплатно могут обучиться востребованным профессиям, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 17:50 Фото: unsplash
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 6 сентября 2024 года, гражданам, в том числе безработным, напомнили про работу платформы профессионального обучения Skills Enbek, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента запуска авторы опубликовали на платформе 603 курса по различным направлениям, из них 271 – бесплатные.

"Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов. Наиболее востребованными курсами за август месяц являются "Кассир", "Кройка и шитье", "Построение отдела продаж в отеле", "Управление персоналом" и "Страховой агент".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда отметили, что на платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по различным профессиям в сферах туризма, HR и секретариата, Smart Skills, социального обслуживания и других.

"Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса рынка услуг".Пресс-служба МТСЗН РК

Как подчеркнули в ведомстве, размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.

"Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями. Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения".Пресс-служба МТСЗН РК

Как получить доступ к обучению

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел "Онлайн обучение" на enbek.kz.

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов.

По окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store. По всем вопросам регистрации и работы на платформе нужно обращаться к ответственным сотрудникам АО "ЦРТР" по телефонам: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878, 888).

Сколько казахстанцев прошли обучение на платформе

В Минтруда уточнили, что с начала 2024 года 78,8 тыс. граждан, из которых порядка 39,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek.

"Всего на платформе зарегистрировались 458,6 тыс. казахстанцев, из которых 98 тыс. – в 2024 году. Из 39,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 12 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Костанайской, Мангистауской областей и города Шымкент".Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее мы писали о том, как правильно просить начальство о повышении зарплаты.

Читайте также

Видеокамера в школьном туалете, Атырауская область
В Атырауской области разгорается скандал из-за видеокамеры в школьном туалете
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна
57,8% респондентов готовы принять участие в референдуме по АЭС в Казахстане
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан 2024 год Безработица Трудоустройство Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: