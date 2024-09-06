Казахстанцам напомнили про платформу, где они бесплатно могут обучиться востребованным профессиям

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 6 сентября 2024 года, гражданам, в том числе безработным, напомнили про работу платформы профессионального обучения Skills Enbek, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента запуска авторы опубликовали на платформе 603 курса по различным направлениям, из них 271 – бесплатные.

"Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов. Наиболее востребованными курсами за август месяц являются "Кассир", "Кройка и шитье", "Построение отдела продаж в отеле", "Управление персоналом" и "Страховой агент". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда отметили, что на платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по различным профессиям в сферах туризма, HR и секретариата, Smart Skills, социального обслуживания и других.

"Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса рынка услуг". Пресс-служба МТСЗН РК

Как подчеркнули в ведомстве, размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.

"Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями. Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения". Пресс-служба МТСЗН РК

Как получить доступ к обучению

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел "Онлайн обучение" на enbek.kz.

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов.

По окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store. По всем вопросам регистрации и работы на платформе нужно обращаться к ответственным сотрудникам АО "ЦРТР" по телефонам: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878, 888).

Сколько казахстанцев прошли обучение на платформе

В Минтруда уточнили, что с начала 2024 года 78,8 тыс. граждан, из которых порядка 39,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek.

"Всего на платформе зарегистрировались 458,6 тыс. казахстанцев, из которых 98 тыс. – в 2024 году. Из 39,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 12 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Костанайской, Мангистауской областей и города Шымкент". Пресс-служба МТСЗН РК

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