Безработные казахстанцы могут бесплатно обучиться новым профессиям и навыкам

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 3 июля 2024 года, предоставили информацию о работе платформы профессионального обучения Skills Enbek, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с начала текущего года 61,6 тыс. граждан, из которых порядка 32,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе. Всего на Skills Enbek зарегистрировались 437,8 тыс. казахстанцев, из которых 79,1 тыс. – в 2024 году.

"Из 32,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 9,4 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей и Шымкента". Пресс-служба МТСЗН РК

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 494 курса по различным направлениям, из них 257 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.

Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

По данным Минтруда, наиболее востребованными курсами за июнь месяц являются:

"Построение отдела продаж в отеле",

"Кассир",

"Продавец",

"Страховой агент",

"Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении".

"На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по различным профессиям в сферах проживания и питания, строительства и ЖКХ, социального обслуживания, финансов и бухучета, информационных технологий и других". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве напомнили, что платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел "Онлайн обучение" на enbek.kz.

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов.

По окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями. Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store. По всем вопросам регистрации и работы на платформе нужно обращаться к ответственным сотрудникам АО "ЦРТР" по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878, 888).

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16 мая 2024 года стало известно, что на образовательной платформе Skills Enbek, являющейся частью экосистемы Электронной биржи труда Enbek.kz, расширили бесплатные курсы для начинающих и продолжающих обучение.