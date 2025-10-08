Безработным казахстанцам напомнили о платформе, где они могут обучиться новым профессиям бесплатно

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 8 октября 2025 года, гражданам напомнили о платформе профессионального обучения Skills Enbek. Что это за платформа и для чего она нужна – в материале Zakon.kz.

Согласно информации, с начала года 345,8 тыс. граждан, из которых порядка 49 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на Skills Enbek. Всего на платформе зарегистрировались 839,7 тыс. казахстанцев, из которых 353,3 тыс. – в текущем году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 718,6 тыс. человек.

Из 49 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 14 тыс. человек – представители молодежи (в возрасте 16-35 лет), в основном из Астаны, Алматы и Шымкента, а также Туркестанской и Кызылординской областей.

По данным Минтруда, с момента запуска авторы опубликовали на платформе более 1000 курсов по различным направлениям, из них 375 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.

Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Самыми популярными курсами в сентябре стали:

"IT и телекоммуникации",

"Повар-кондитер",

"Сенің мансаптық бастамаң: "Электрондық еңбек биржасын" қалай пайдалануға болады",

"Управление персоналом",

"Пішу және тігу".

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию и других.

В ведомстве напомнили, что платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел "Онлайн-обучение" на Электронной бирже труда (Enbek.kz).

Как рассказали в МТСЗН, на платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающий быстрый поиск и получения ответа на интересующие вопросы.

По окончании обучения, как подчеркнули в ведомстве, обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Также в Минтруда отметили, что размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном, русском и английском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store. По всем вопросам регистрации и работы на платформе можно обратиться к ответственным сотрудникам АО "ЦРТР" по тел. 8 (7172) 95 43 17 (вн. 405, 441, 363).

6 октября 2025 года стало известно, что Минтруда будет учитывать не работающих в течение трех месяцев казахстанцев и не отчисляющих пенсионные взносы. Подробнее об этом – здесь.