Как правильно просить начальство о повышении зарплаты

Определить свои достижения, изучить предложения на рынке труда в этой же сфере. Эти и другие рекомендации дала российский HR-эксперт Алена Чукина тем, кто хотел бы пойти к руководству с просьбой о повышении зарплаты, сообщает Zakon.kz.

Специалист отметила, что важно с самого начала показать свои намерения, обозначить цель разговора и подтвердить фактами эффективность своей работы. Например, можно назвать проекты, которые вы успешно завершили за определенный период, отметив конкретные достижения. Плюс не будет лишним перечислить дополнительные обязанности, которые вы брали на себя, озвучила Алена Чукина в разговоре с "Лентой.ру".

Особенно важна, по ее мнению, оценка рынка труда: стоит узнать среднюю зарплату для занимаемой должности в вашей отрасли и регионе.

Кроме того, немаловажно определить подходящий момент для разговора с руководством. По словам Чукиной, лучше всего выбирать время после успешного завершения проекта или в период, когда компания показывает хорошие результаты. Не стоит просить о повышении зарплаты во время кризисов или напряженных периодов.

"Предложите начальнику рассмотреть повышение вашей заработной платы и укажите желаемую сумму или процент увеличения. Этот способ покажет вашу сформированную позицию и открытость к диалогу", – отметила специалист.

Если же руководитель не может сразу согласиться на вашу просьбу, обсудите возможные перспективы, например, через несколько месяцев. В случае полного отказа уточните условия для достижения повышения в будущем.

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