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После скандального видео прокурор из ЗКО покинул должность

Прокурор из ЗКО уволился после скандального видео в сети, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 20:18 Фото: скрин видео
После скандального видео в Сети природоохранный прокурор ЗКО Аблай Бискалиев обратился на имя руководства с рапортом об увольнении и 20 августа он был освобожден от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", в начале августа в Казнете распространился ролик, на котором Бискалиев был замечен прогуливающимся по городу в дневное время в состоянии алкогольного опьянения. Однако во время проверки выяснилось, что, согласно медосвидетельствованию, мужчина был трезв.

"Установить точную дату съемки фото- и видеоматериалов не представилось возможным ввиду объективных причин. 15 августа по результатам служебного расследования и рекомендации дисциплинарной комиссии прокуратуры области Бискалиев был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. В то же время Бискалиев, осознавая высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих, обратился к руководству с рапортом об освобождении от занимаемой должности", – заявили в прокуратуре ЗКО.

Ранее сообщалось, что драка у рестобара в Караганде попала на видео.

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