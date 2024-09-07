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Туман, снег и дождь сохранятся в ряде областей Казахстана в воскресенье

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 19:32 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 8 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

На большой части Улытауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, востоке Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем – гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман.

В Жетысуской области ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-западе, юге Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на востоке области сохранятся заморозки -2.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ранее пресс-служба РГП "Казгидромет" предоставила прогноз погоды на 8, 9 и 10 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте.

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