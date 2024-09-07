Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8, 9 и 10 сентября
Астана
8 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +15+17°.
9 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +16+18°.
10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°.
Алматы
8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +20+22°.
9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +20+22°.
10 сентября: ночью переменная облачность, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +20+22°.
Шымкент
8 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +22+24°.
9 сентября: ночью переменная облачность, временами дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +23+25°.
10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +25+27°.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на протяжении всего сентября.