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Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8, 9 и 10 сентября

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, тучи, пасмурная погода, облачность, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 17:45 Фото: unsplash
Пресс-служба РГП "Казгидромет" предоставила прогноз погоды на 8, 9 и 10 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

8 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +15+17°.

9 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +16+18°.

10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°.

Алматы

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +20+22°.

9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +20+22°.

10 сентября: ночью переменная облачность, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +20+22°.

Шымкент

8 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +22+24°.

9 сентября: ночью переменная облачность, временами дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +23+25°.

10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +25+27°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на протяжении всего сентября.

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