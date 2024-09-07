Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8, 9 и 10 сентября

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Пресс-служба РГП "Казгидромет" предоставила прогноз погоды на 8, 9 и 10 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана 8 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +15+17°. 9 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +16+18°. 10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°. Алматы 8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +20+22°. 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +20+22°. 10 сентября: ночью переменная облачность, кратковременный дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +20+22°. Шымкент 8 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +22+24°. 9 сентября: ночью переменная облачность, временами дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +23+25°. 10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +25+27°. Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на протяжении всего сентября. Читайте также Названы четыре знака зодиака, чья жизнь полностью изменится в сентябре Погода на неделю в Алматы: после дождя и похолодания в город вернется тепло 57 млрд тенге планируют вложить в развитие района Маркаколь в ВКО

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