Снег, дождь и туман: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

В 15 областях Казахстана на 11 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Утром и днем на востоке области Улытау ожидается гололед. На западе, севере, в центре области временами туман. В Жезказгане ожидаются временами туман, низовая метель, гололед. На западе, юге области временами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Караганде ожидается гололед.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, низовая метель, гололед, днем на севере, юге, востоке области снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

Ночью и утром на западе Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, ночью на востоке, севере области порывы 15 м/с.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Костанайской области ожидаются ночью на севере, востоке, юге снег, низовая метель. На востоке, юге области ожидаются гололед, туман. Ветер западный, северо-западный, ночью на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Ночью на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, юге, востоке области осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются ночью снег, днем – осадки (снег, дождь), гололед.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидается снег, днем на севере, востоке, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, в центре области низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

В Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег. На западе, севере, востоке области метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью снег, на юго-западе – низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. В Алматы ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица.

Ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что снегопад парализовал Астану.