8 сентября 2024 года в Алматы временно ограничили движение транспорта, сообщает Zakon.kz.

Что временно закрыто

До 6:00 9 сентября закрыто движение в обе стороны по улице Ескараева от Серкебаева до Розыбакиева.

До 10 сентября с 6:00 до 10:00 перекрыт участок дороги на Медеу от остановки "Экопост" до Бейсеуова.

До 11:00 7 сентября вводятся временные ограничения движения из-за ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Жансугурова.

Движение закроют на южном съезде с Рыскулова на Жансугурова и на северном съезде с Жансугурова на Рыскулова.

Ранее сообщалось, что несколько ночей подряд в Алматы будут перекрывать дорогу до Медеу.

