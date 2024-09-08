Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы временно ограничили движение транспорта

Алматы, вид на город Алматы, достопримечательности города, лето, флаги Казахстана, Кок-Тобе, Центральный Государственный музей РК, статуя Золотого человека, горы, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 07:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
8 сентября 2024 года в Алматы временно ограничили движение транспорта, сообщает Zakon.kz.

Что временно закрыто

До 6:00 9 сентября закрыто движение в обе стороны по улице Ескараева от Серкебаева до Розыбакиева.

До 10 сентября с 6:00 до 10:00 перекрыт участок дороги на Медеу от остановки "Экопост" до Бейсеуова.

До 11:00 7 сентября вводятся временные ограничения движения из-за ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Жансугурова.

Движение закроют на южном съезде с Рыскулова на Жансугурова и на северном съезде с Жансугурова на Рыскулова.

Ранее сообщалось, что несколько ночей подряд в Алматы будут перекрывать дорогу до Медеу.

Читайте также

штормовое предупреждение
Туман, снег и дождь сохранятся в ряде областей Казахстана в воскресенье
Риддер, ремонт ТЭЦ, отопительный сезон
Риддер готовится к зиме: ремонт теплосетей и домов на завершающем этапе
завод, Казахстан, ферросплавы
Новое слово в металлургии: как в Актобе изобрели уникальный способ производства феррохрома
Аксинья Титова
Транспорт Алматы 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Паралимпиада-2024
Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024
осень, сентябрь, желтые листья
Названы четыре знака зодиака, чья жизнь полностью изменится в сентябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: