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Общество

В Алматинской области до 30 сентября ограничили движение фур

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:52 Фото: unsplash
В Алматинской области с 3 сентября 2026 года временно ограничено движение грузового автотранспорта на участке дороги Алматы – Төңкеріс – Байсерке – Междуреченское – а/д "Астана – Алматы", сообщает Zakon.kz.

Эти ограничения, как объяснили в АО "НК "ҚазАвтоЖол", действуют с 13:00 на участке с 20-го км в районе села Коктерек до 51-го км в районе села Аксай. Причина – проведение работ по среднему ремонту дороги.

На время ремонта для грузового транспорта организован объезд. Водителям предлагается воспользоваться дорогами Алматы – Конаев, Конаев – Курты, Алматы – Шелек – Хоргос, а также местной дорогой Байсерке – Али.

Открыть движение на ремонтируемом участке планируют ориентировочно 30 сентября 2026 года.

Водителей также просят заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков и правила безопасности на объездных дорогах.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по телефону колл-центра

"1403".

Ранее мы рассказывали, что в Алматы изменят движение на одной из самых загруженных улиц – Толе би: названы даты и участки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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