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Неработающие светофоры: полиция обратилась к инициативным казахстанцам

Полиция, можно ли простым гражданам регулировать движение на перкрестке, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 10:03 Фото: ДП Актау
Полиция обратилась к казахстанцам, желающим взять на себя роль регулировщиков, когда отключаются светофоры на перекрестках, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 9 сентября в Административной полиции Актау, острой проблемой современности являются пробки и их регулирование.

"Когда светофор выходит из строя и возникает пробка, граждане пытаются выйти на перекресток и регулировать движение. Однако они не учитывают, что такие действия могут быть опасны для общества, их жизни и здоровья. Более того, такие поступки могут привести к нарушению правил дорожного движения", – отмечают в полиции.

Когда светофор не работает, регулированием движения должны заниматься только сотрудники патрульной полиции, прошедшие специальную подготовку.

"Попытки граждан самостоятельно регулировать движение могут создать дополнительные аварийные ситуации и усилить риск. Кроме того, они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом", – предупредили в полиции Актау.

Когда отключается светофор, водителям рекомендуют сохранять спокойствие, ожидая действий ответственных сотрудников, и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Министерстве внутренних дел напомнили казахстанцам об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

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