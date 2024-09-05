Полиция повторно обратилась к казахстанским родителям

В Министерстве внутренних дел Казахстана опубликовали заявление и напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма. По данным специалистов, в последнее время участились факты ложных сообщений о заложенных в учреждениях образования взрывных устройствах, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, по всем таким фактам начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия.

"Следует отметить, что среди лиц, совершивших такие преступления, часто встречаются несовершеннолетние. С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей". Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев

Также сказано, что каждый ложный вызов – это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий.

"Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет". Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев

Алекешев уточняет, если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае его родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов.

"Министерство внутренних дел еще раз обращается к родителям – обратите особое внимание на поведение своих детей, обсудите с ними последствия таких действий и объясните, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются серьезным правонарушением, за которое предусмотрено строгое наказание. Помните, что обеспечение безопасности и правопорядка – наша общая задача. Только совместными усилиями мы можем создать безопасную и спокойную среду для наших детей и общества в целом". Шынгыс Алекешев

Ранее сообщалось, что в Караганде завели уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который дважды анонимно сообщил ложную информацию о заложенных взрывных устройствах в школе-лицее имени Ы. Алтынсарина. Похожий случай произошел в Атырау. Там 2 сентября 2024 года "заминировали" две школы.