Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полиция повторно обратилась к казахстанским родителям

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 09:13 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана опубликовали заявление и напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма. По данным специалистов, в последнее время участились факты ложных сообщений о заложенных в учреждениях образования взрывных устройствах, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, по всем таким фактам начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия.

"Следует отметить, что среди лиц, совершивших такие преступления, часто встречаются несовершеннолетние. С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей".Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев

Также сказано, что каждый ложный вызов – это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий.

"Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет".Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев

Алекешев уточняет, если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае его родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов.

"Министерство внутренних дел еще раз обращается к родителям – обратите особое внимание на поведение своих детей, обсудите с ними последствия таких действий и объясните, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются серьезным правонарушением, за которое предусмотрено строгое наказание. Помните, что обеспечение безопасности и правопорядка – наша общая задача. Только совместными усилиями мы можем создать безопасную и спокойную среду для наших детей и общества в целом".Шынгыс Алекешев

Ранее сообщалось, что в Караганде завели уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который дважды анонимно сообщил ложную информацию о заложенных взрывных устройствах в школе-лицее имени Ы. Алтынсарина. Похожий случай произошел в Атырау. Там 2 сентября 2024 года "заминировали" две школы.

Читайте также

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Работа в Интернете: о новом мошенничестве предупреждает прокуратура
С заявлением выступил Аскар Садыков, которого обвинили в харассменте и исключили из партии &quot;Ак жол&quot;
С заявлением выступил Аскар Садыков, которого обвинили в харассменте и исключили из партии "Ак жол"
Ямы в Алматы исчезли после обращения Баян Алагузовой в акимат
Ямы в Алматы исчезли после обращения Баян Алагузовой в акимат
Анастасия Московчук
МВД РК Казахстан 2024 год Терроризм Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Названы два региона Казахстана, по которым 5 сентября ударят ночные заморозки
Названы два региона Казахстана, где 5 сентября ударят ночные заморозки
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Мошенники обманывают казахстанцев по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: