Алматинская область: Лидирующие позиции в инвестиционной привлекательности Казахстана

Алматинская область, расположенная в юго-восточной части Казахстана, продолжает демонстрировать выдающиеся достижения в области привлечения инвестиций.

С уникальными природными ресурсами, стратегическим географическим положением и развивающейся инфраструктурой регион становится все более привлекательным для отечественных и зарубежных инвесторов.

Алматинская область обладает богатейшими запасами минерально-сырьевых ресурсов. В регионе разведаны значительные месторождения полиметаллических и молибденовых руд, известняков, кварцевых песков и других полезных ископаемых. Месторождения золота, урана, угля и глин привлекают внимание инвесторов, заинтересованных в добыче и переработке полезных ископаемых.

Географическое расположение области вблизи границы с Китаем и Кыргызстаном делает ее важным транспортным узлом. Развитая транспортная инфраструктура, включая автомобильные и железнодорожные магистрали, а также близость к крупнейшему аэропорту Алматы, способствует быстрой логистике и интеграции региона в международные торговые сети.

Инвестиционный портфель региона включает 211 проектов на сумму свыше 6,2 трлн тенге. Реализовано уже пять крупных проектов на сумму 76,2 млрд тенге, создано 595 рабочих мест. До конца года планируется завершение еще 35 проектов на сумму 329 млрд тенге, что обеспечит более 4 тыс. новых рабочих мест.

Особое внимание привлекают проекты с участием транснациональных компаний. Например, американская PepsiCo реализует проект по производству чипсов Lays, российская компания "Строитель 98" строит логистический комплекс, а южнокорейская KT&G открывает производство табачных изделий. Общий объем прямых инвестиций от этих проектов ожидается на уровне 835 млн долларов США в ближайшие годы.

В 2024 году регион планирует реализацию значительных проектов, таких как завершение строительства завода по производству теплоизоляционных материалов от российской компании "ТехноНИКОЛЬ" и комбината по переработке вольфрама от китайской Jiangxi Copper. Эти проекты не только укрепляют промышленный потенциал региона, но и способствуют созданию новых рабочих мест.

Индустриальные зоны являются важной частью инвестиционного ландшафта региона. В настоящее время функционирует шесть зон общей площадью 1787 гектаров. Зоны "Береке" и "Кайрат" уже активно развиваются, создавая благоприятные условия для бизнеса и новых проектов. Дополнительно планируется создание новых зон, таких как "Жибек жолы" и "Барыс", что обеспечит еще больше возможностей для инвесторов.

Транспортная инфраструктура региона также играет ключевую роль в поддержке бизнеса. Развиты автомобильные и железнодорожные маршруты, такие как "Западная Европа – Западный Китай" и "Астана – Алматы", а также близость к аэропорту Алматы способствуют эффективной логистике и интеграции региона в международные экономические процессы.

Алматинская область обладает большими возможностями в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и возобновляемые источники энергии. Регион активно развивает сельское хозяйство, производя 9% от общего объема сельхозпродукции страны. В сфере возобновляемых источников энергии реализуются крупные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций. Туризм также демонстрирует рост: в 2023 году регион посетили более 1,5 млн туристов и объем инвестиций в эту сферу увеличился на 33%.





"Алматинская область продолжает укреплять свои позиции как ведущий инвестиционный центр Казахстана, предоставляя широкие возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Стабильный инвестиционный климат и стратегическое расположение региона создают отличные условия для экономического роста и улучшения качества жизни наших граждан". Заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев

Таким образом, Алматинская область не только поддерживает существующий бизнес, но и создает прочную основу для его роста и привлечения новых инвестиций. Благоприятные условия для инвестиций и активное развитие инфраструктуры способствуют экономическому росту и укрепляют статус региона на международной арене.