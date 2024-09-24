Кого может коснуться обязательное страхование имущества от ЧС, рассказал Бозумбаев

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 24 сентября 2024 года рассказал, когда могут ввести в Казахстане норму об обязательном страховании имущества от чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает Zakon.kz.

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