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Кого может коснуться обязательное страхование имущества от ЧС, рассказал Бозумбаев

Казахстан, ЧС, страхование , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 12:03 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 24 сентября 2024 года рассказал, когда могут ввести в Казахстане норму об обязательном страховании имущества от чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает Zakon.kz.

Бозумбаев указал на необходимость воспользоваться международным опытом и определить оптимальную модель обязательного страхования имущества от ЧС.

"Эту работу нужно провести в рисковых зонах, подверженных стихийным бедствиям. Я не говорю сегодня только о паводках или наводнениях, я говорю о том, что есть зоны, в которых возможны катастрофические землетрясения, есть зоны, которые регулярно подвергаются пожарам и так далее. Люди хотят селиться в поймах рек, значит, их дома должны быть застрахованы", – заявил он.

Эту работу планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее Канат Бозумбаев озвучил сумму ущерба от масштабных паводков и предложил определить резерв бюджета на случай ЧС.

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