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Нуждающиеся в жилье алматинцы отдали миллионы "сотруднику" благотворительного фонда

Лже-сотрудник благотворительного фонда обманул алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 16:19 Фото: ДП Алматы
В Алматы задержали подозреваемого в обмане людей, нуждающихся в жилье, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в управлении полиции Алмалинского района, уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неоднократно, расследуют в отношении 29-летнего местного жителя. Его подозревают в обмане как минимум пяти человек.

"О противоправных действиях стало известно, когда несколько горожан, нуждающихся в жилье, лишились крупных сумм. Они отдали незнакомцу, который представился сотрудником одной из благотворительных организаций, 7 млн тенге. Злоумышленник пообещал им жилье из средств фонда и пожертвований. Однако, как говорится, ни жилья, ни денег", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Ранее в полиции рассказали о том, как два друга ради игры в казино продавали чужие автомобили в Алматы.

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