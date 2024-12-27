Более 200 алматинцев "развел" мужчина на автокредиты

Фото: ДП Алматы

В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в обмане более 200 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, предприимчивым оказался 27-летний житель Туркестанской области, который в Алматы, обманул 232 человека. "Мужчина оформлял автокредиты на посторонних людей. Обещая самостоятельно выплачивать ежемесячные взносы, забирал себе машины и был таков. Наивных граждан привлекала сумма его вознаграждения – 1 миллион тенге. Полиция задержала злоумышленника. Он взят под стражу", – сообщили в ДП. Подозреваемый признался в совершении серии аналогичных преступлений. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Ранее астанчане не смогли попасть на концерт популярной группы из-за 18-летнего мошенника.

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