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События

Более 200 алматинцев "развел" мужчина на автокредиты

Алматы, мошенник, автокредиты, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 13:59 Фото: ДП Алматы
В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в обмане более 200 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, предприимчивым оказался 27-летний житель Туркестанской области, который в Алматы, обманул 232 человека.

"Мужчина оформлял автокредиты на посторонних людей. Обещая самостоятельно выплачивать ежемесячные взносы, забирал себе машины и был таков. Наивных граждан привлекала сумма его вознаграждения – 1 миллион тенге. Полиция задержала злоумышленника. Он взят под стражу", – сообщили в ДП.

Подозреваемый признался в совершении серии аналогичных преступлений.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее астанчане не смогли попасть на концерт популярной группы из-за 18-летнего мошенника.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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