Более 200 алматинцев "развел" мужчина на автокредиты
Фото: ДП Алматы
В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в обмане более 200 человек, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП города, предприимчивым оказался 27-летний житель Туркестанской области, который в Алматы, обманул 232 человека.
"Мужчина оформлял автокредиты на посторонних людей. Обещая самостоятельно выплачивать ежемесячные взносы, забирал себе машины и был таков. Наивных граждан привлекала сумма его вознаграждения – 1 миллион тенге. Полиция задержала злоумышленника. Он взят под стражу", – сообщили в ДП.
Подозреваемый признался в совершении серии аналогичных преступлений.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.
Ранее астанчане не смогли попасть на концерт популярной группы из-за 18-летнего мошенника.
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