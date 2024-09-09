Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанец показал место, где начинается радуга

Казахстанец показал место, где начинается радуга, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 17:02 Фото: TikTok/daniyargid2612
В Казнете появилось видео места, где начинается радуга. Его сняли в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Роликом в TikTok поделился гид из ВКО – пользователь под ником daniyargid2612.

@daniyargid2612 ♬ оригинальный звук — Катон-Қарағай Өрел ауылы
"Такая радуга встретила наших гостей", – сказал автор видео.

В комментариях казахстанцы отметили, что все детство мечтали увидеть радугу именно с такого ракурса. Они поблагодарили соотечественника за исполнение их мечты:

  • "Первый раз вижу начало радуги".
  • "Все детство мечтала это увидеть".
  • "О, моя мечта была в детстве увидеть начало радуги".
  • "Уау! Начало радуги. Первый раз в жизни увидела, супер".
  • "Ух ты, моя мечта, а я была на уровне начала радуги, но далеко".
  • "Ого! Оно существует! С детства мечтала его увидеть. Огромное вам спасибо".
  • "Мы как-то проезжали прям через радугу, и я на минутку представила, что сейчас реально попадем в параллельный мир".

Отметим, что видеоролик с началом радуги стал одним из просматриваемых за последнее время у гида из ВКО. К моменту выпуска этой новости его просмотрели более 275 тыс. раз, и это, по всей видимости, не окончательный показатель.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 17:02
Снимки сентябрьского снега в алматинских горах восхитили казахстанцев
, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 17:02

25 июня 2024 года в небе над Астаной появилась редкая "огненная радуга".

Читайте также

Назван топ-4 трудных подростков по знаку зодиака
Названы самые трудные подростки по знаку зодиака
АЭС – гарантия успешного будущего Казахстана
Народный штаб: АЭС – гарантия успешного будущего Казахстана
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Задержание полицейского начальника в Шымкенте прокомментировали в МВД
Динара Халдарова
Интересное TikTok 2024 год Социальные сети Дожди
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Всемирные игры кочевников, открытие, церемония
Токаев выступил на открытии V Всемирных игр кочевников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: