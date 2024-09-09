Казахстанец показал место, где начинается радуга

В Казнете появилось видео места, где начинается радуга. Его сняли в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Роликом в TikTok поделился гид из ВКО – пользователь под ником daniyargid2612.

"Такая радуга встретила наших гостей", – сказал автор видео.

В комментариях казахстанцы отметили, что все детство мечтали увидеть радугу именно с такого ракурса. Они поблагодарили соотечественника за исполнение их мечты:

"Первый раз вижу начало радуги".

"Все детство мечтала это увидеть".

"О, моя мечта была в детстве увидеть начало радуги".

"Уау! Начало радуги. Первый раз в жизни увидела, супер".

"Ух ты, моя мечта, а я была на уровне начала радуги, но далеко".

"Ого! Оно существует! С детства мечтала его увидеть. Огромное вам спасибо".

"Мы как-то проезжали прям через радугу, и я на минутку представила, что сейчас реально попадем в параллельный мир".

Отметим, что видеоролик с началом радуги стал одним из просматриваемых за последнее время у гида из ВКО. К моменту выпуска этой новости его просмотрели более 275 тыс. раз, и это, по всей видимости, не окончательный показатель.

Материал по теме Снимки сентябрьского снега в алматинских горах восхитили казахстанцев

25 июня 2024 года в небе над Астаной появилась редкая "огненная радуга".