Казахстанец показал место, где начинается радуга
Фото: TikTok/daniyargid2612
В Казнете появилось видео места, где начинается радуга. Его сняли в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Роликом в TikTok поделился гид из ВКО – пользователь под ником daniyargid2612.
@daniyargid2612 ♬ оригинальный звук — Катон-Қарағай Өрел ауылы
"Такая радуга встретила наших гостей", – сказал автор видео.
В комментариях казахстанцы отметили, что все детство мечтали увидеть радугу именно с такого ракурса. Они поблагодарили соотечественника за исполнение их мечты:
- "Первый раз вижу начало радуги".
- "Все детство мечтала это увидеть".
- "О, моя мечта была в детстве увидеть начало радуги".
- "Уау! Начало радуги. Первый раз в жизни увидела, супер".
- "Ух ты, моя мечта, а я была на уровне начала радуги, но далеко".
- "Ого! Оно существует! С детства мечтала его увидеть. Огромное вам спасибо".
- "Мы как-то проезжали прям через радугу, и я на минутку представила, что сейчас реально попадем в параллельный мир".
Отметим, что видеоролик с началом радуги стал одним из просматриваемых за последнее время у гида из ВКО. К моменту выпуска этой новости его просмотрели более 275 тыс. раз, и это, по всей видимости, не окончательный показатель.
25 июня 2024 года в небе над Астаной появилась редкая "огненная радуга".
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