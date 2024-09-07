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Снимки сентябрьского снега в алматинских горах восхитили казахстанцев

Алматинские горы снял известный фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 21:09 Фото: скриншот
7 сентября алматинский фотограф Дмитрий Доценко показал сентябрьский снег в алматинских горах, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Instagram.

"Утро 7 сентября в горах Алматы. Сентябрьский снег традиционно освежает наши горы и напоминает, что зима уже недалеко. Люблю такие моменты изменения природы. Сегодня снег выпал на высотах от 2500 м, высотой покрова около 10 см. Что вполне хватило поиграть в снежки, полепить снеговиков и сделать красивые фотографии. А вы ждете зиму или охота еще тепла?" – подписал пост фотограф.

Подписчики восхитились снимками и внесли свои предложения:

– Красиво. Но рано. Хочется еще немного погреться.

–Дмитрий, такая красота, что дух захватывает! Спасибо вам большое!

– Какое великолепие! Как в детстве в сказку попала. Так хочется чтобы ваши фото видел весь мир. Благодарю за красоту.

– Дмитрий мырза, надо уже "ширее" – панорамный календарь с заглавным видом Хан Тенгри.

Ранее алматинский фотограф показал редкое видео утреннего суперлуния.

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