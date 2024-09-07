Снимки сентябрьского снега в алматинских горах восхитили казахстанцев

Пост он опубликовал в Instagram.

Подписчики восхитились снимками и внесли свои предложения:

– Красиво. Но рано. Хочется еще немного погреться.

–Дмитрий, такая красота, что дух захватывает! Спасибо вам большое!

– Какое великолепие! Как в детстве в сказку попала. Так хочется чтобы ваши фото видел весь мир. Благодарю за красоту.

– Дмитрий мырза, надо уже "ширее" – панорамный календарь с заглавным видом Хан Тенгри.