Снимки сентябрьского снега в алматинских горах восхитили казахстанцев
Фото: скриншот
7 сентября алматинский фотограф Дмитрий Доценко показал сентябрьский снег в алматинских горах, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Instagram.
"Утро 7 сентября в горах Алматы. Сентябрьский снег традиционно освежает наши горы и напоминает, что зима уже недалеко. Люблю такие моменты изменения природы. Сегодня снег выпал на высотах от 2500 м, высотой покрова около 10 см. Что вполне хватило поиграть в снежки, полепить снеговиков и сделать красивые фотографии. А вы ждете зиму или охота еще тепла?" – подписал пост фотограф.
Подписчики восхитились снимками и внесли свои предложения:
– Красиво. Но рано. Хочется еще немного погреться.
–Дмитрий, такая красота, что дух захватывает! Спасибо вам большое!
– Какое великолепие! Как в детстве в сказку попала. Так хочется чтобы ваши фото видел весь мир. Благодарю за красоту.
– Дмитрий мырза, надо уже "ширее" – панорамный календарь с заглавным видом Хан Тенгри.
Ранее алматинский фотограф показал редкое видео утреннего суперлуния.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript