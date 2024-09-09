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Законодательство РК

Астанчанин пытался через суд забрать свадебные подарки у бывшей жены

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:39 Фото: Zakon.kz
В Астане мужчина пытался отсудить украшения и подаренные на свадьбу деньги у бывшей жены, сообщает Zakon.kz.

По информации Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны,  супруг подал иск о разделе имущества, утверждая, что на свадебное торжество его друзья и родственники подарили ответчику 5 млн тенге, бриллиантовые украшения (серьги и кольцо), а также обручальное кольцо стоимостью 1 млн тенге.

"Истец считает, что ответчик присвоила эти деньги и драгоценности. Ответчик иск не признала. Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, пришел к выводу об отказе в заявленных требованиях. В ходе рассмотрения дела установлено, что факт получения подаренных 5 млн тенге документально не подтвержден, присвоение этих средств стороной ответчика не доказано", – говорится в сообщении.

Также суд решил, что украшения были подарены невесте до свадьбы, поэтому они являются ее личной собственностью и, следовательно, не подлежат разделу.

Согласно статье 35 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" личной собственностью каждого из супругов являются:

  • имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (супружество);
  • имущество, полученное супругами в период брака (супружества) в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам.

Ранее сообщалось о другом случае. Более миллиона тенге отсудила кызылординка за незаконное увольнение. 

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