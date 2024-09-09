Астанчанин пытался через суд забрать свадебные подарки у бывшей жены
Фото: Zakon.kz
В Астане мужчина пытался отсудить украшения и подаренные на свадьбу деньги у бывшей жены, сообщает Zakon.kz.
По информации Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны, супруг подал иск о разделе имущества, утверждая, что на свадебное торжество его друзья и родственники подарили ответчику 5 млн тенге, бриллиантовые украшения (серьги и кольцо), а также обручальное кольцо стоимостью 1 млн тенге.
"Истец считает, что ответчик присвоила эти деньги и драгоценности. Ответчик иск не признала. Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, пришел к выводу об отказе в заявленных требованиях. В ходе рассмотрения дела установлено, что факт получения подаренных 5 млн тенге документально не подтвержден, присвоение этих средств стороной ответчика не доказано", – говорится в сообщении.
Также суд решил, что украшения были подарены невесте до свадьбы, поэтому они являются ее личной собственностью и, следовательно, не подлежат разделу.
Согласно статье 35 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" личной собственностью каждого из супругов являются:
- имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (супружество);
- имущество, полученное супругами в период брака (супружества) в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам.
Ранее сообщалось о другом случае. Более миллиона тенге отсудила кызылординка за незаконное увольнение.
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