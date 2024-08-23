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Законодательство РК

Бывшую жену Марата Айтенова осудили

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 12:46 Фото: freepik
В Астане рассмотрели уголовное дело в отношении Даны Атешовой, бывшей жены Марата Айтенова, сообщает Zakon.kz.

15 июля 2024 года стало известно, что брат экс-акима написал заявление на бывшую жену из-за побоев с ее стороны. Было начато досудебное расследование.

Сегодня, 23 августа 2024 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении Даны Атешовой за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Как установили в суде, экс-супруга Айтенова во время ее принудительного выселения оказала ему сопротивление, не пускала в дом, ударила сотовым телефоном и укусила.

"В результате М. причинены телесные повреждения. Вина подсудимой доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы и материалами дела... Санкция ст. 108-1 ч. 1 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 200 часов, либо ареста на срок до 50 суток", – сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил Дане Атешовой наказание в виде штрафа в размере 20 МРП.

Приговор не вступил в законную силу.

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Дана Атешова, бывшая жена Марата Айтенова, который является братом экс-акима Шымкента, 12 июля сообщила, что ее пытались выселить из дома бывший муж и его доверенные лица. Выселение, уточнила она, происходило с применением насилия. Позже в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование.

15 июля 2024 года в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Айтенова наказали арестом на пять суток за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. А 2 августа его признали виновным в избиении экс-жены и осудили на 12 суток ареста.

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