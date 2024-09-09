Порядка 20 лет посвятила науке акмолинский историк Айнур Шукеева

PhD доктор, руководитель Института непрерывного образования, ассоциированный профессор кафедры истории, географии и социально-гуманитарных дисциплин Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова Айнур Шукеева с 2001 года работает преподавателем истории.

Она и по сей день трудится в данном вузе. За это время реализовала себя как сильный ученый и мудрый наставник. Айнур Шукеева является одним из разработчиков программы кафедры теологии, которая работает третий год в университете. К тому же, как член комиссии по реабилитации жертв политических репрессий по Акмолинской области выпустила порядка 10 книг.

Родилась в селе Бірлестік Айыртауского района Северо-Казахстанской области, окончила с отличием факультет истории КГУ имени Ш. Уалиханова, далее поступила в магистратуру, ее наставником был известный историк Кадыржан Абуев, стоявший у истоков истории региона. Всегда в поисках новых знаний, в 2016 году поступила на докторантуру, защитив ее в январе 2023 года. Тема работы – повседневная жизнь жителей северного региона в период с 1954-1964 годов, та эпоха, когда началось освоение целины.

"Я плотно изучала бытовую жизнь казахов за эти 10 лет. Брала интервью с респондентами, людьми, которые жили в ту эпоху. В сфере истории изучаются крупные исторические события, однако жизнь тех, кто пишет эту историю, остается в стороне, к тому же история повседневности также начала набирать популярность, чему я уделяю большое внимание, это новое направление в Казахстане. Мой наставник Кадыржан Абуев говорил, что нужно исследовать историю региона. Люблю свою работу за то, что можно заниматься наукой, развиваться, нравится работа со студентами, к тому же, благодаря своей профессии вношу лепту в воспитание подрастающего поколения, самое главное, что в регионе есть все ресурсы для развития науки", – акцентировала Айнур Таласбековна.

Помимо науки героиня принимает активное участие в общественной жизни университета, как руководитель института непрерывного образования работает с уникальным социальным проектом "Серебряный университет", где пенсионеры обучаются языкам, занимаются спортом, адаптируются к обществу, проходят курсы шитья и компьютерная грамотность. Как считает спикер, Кокшетау стал самым первым городом, где запустили данный проект.

По мнению Айнур Шукеевой, наблюдается высокий интерес к истории среди молодежи. К тому же, она рассказала, каким образом можно привить студентам любовь к истории.

"Большой интерес проявляет молодежь к истории Казахстана, государственный экзамен по этому предмету все сдают, мы работаем не только со студентами факультета истории, а с представителями разных профессий. В новом учебном году в наш вуз прибыло порядка 100 новых будущих историков. Я применяю ряд личных методов, которые накопила с опытом, один из них – выезд совместно со студентами на полевые экспедиции по историческим местам. Когда мы вели работу по реабилитации жертв политических репрессий, совместно со студентами выезжали в лагеря Акмолинской области. Мало кому известно, что в одном Зерендинском районе было четыре лагеря для политзаключенных. Также мы со студентами работаем с респондентами, с людьми, которые были свидетелями исторически важных событий. Помимо книг, важно показывать места, где происходили исторически важные события. Я стараюсь прививать своим студентам любовь к науке, чтобы каждый из них мог принять участие в исследованиях и внести свою лепту. Многие после подобных экспедиций берут темы для дипломных работ, поступают в магистратуру. К тому же, я уверена, что образование без воспитания бессильно, поэтому когда я учу студентов, стараюсь делиться житейской мудростью. К ним я отношусь уважительно, обращаюсь на "вы". Есть хулиганистые студенты, с ними веду работу индивидуально, ведь все они вчерашние ученики школ, еще дети", – поделилась Айнур Шукеева.

По мнению спикера, знать историю родной страны обязан каждый ее гражданин.

"Каждый гражданин страны обязан и должен знать ее историю, начиная от маленьких детей, ведь когда он вырастет, станет специалистом одной сферы, будто то аким, депутат или крупный предприниматель. Возможно, поедет в командировку в другую страну, и представит Казахстан за рубежом, у него спросят о том, когда было образовано Казахское ханство, в такие моменты необходимы знания по истории. На историках лежит большая ответственность, так как они обязаны знать историю всех предметов и событий. К примеру, математик знает свой предмет, а историк обязан знать историю математики. Мы обязаны знать историю всех сфер. К тому же идеология в обществе формируется с помощью истории. Мы должны опираться на факты, и давать правильную оценку событиям, также как медик дает клятву, историк обязан донести историю невзирая на свои личные взгляды и мнение. Прошлое, настоящее и будущее взаимосвязано с историей", – подчеркнула Айнур Таласбековна.

Мама троих детей и любящая жена успевает находить время как для работы, так и для семьи. Плотный график и насыщенная работа отнимает много времени, однако супруг всегда поддерживает ее.





"Я всегда старалась совмещать семью и работу, оба направления важны. Когда дети были маленькие, очень хорошо поддерживала мама. К тому же, супруг всегда одобряет мои начинания, помогает мне в работе. В моей работе очень много командировок и выездных мероприятий. Муж и дети с пониманием относится к моей работе, радуются моим успехам, за что я им очень благодарна", – резюмировала Айнур Шукеева.