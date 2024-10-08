"Проявление широкого общенационального диалога": доктор политических наук о прошедшем референдуме

Главный научный сотрудник Института истории государства КН МНВО РК, доктор политических наук, ассоциированный профессор Марал Калиева в беседе с Zakon.kz подвела итоги прошедшего 6 октября референдума по АЭС.

Марал Калиева отметила, что, согласно Закону Республики Казахстан от 2 ноября 1995 года № 2592 "О республиканском референдуме", референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в голосовании.

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Она также напомнила: перед гражданами поставили основной вопрос – "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?" Были доступны два варианта ответа – "Да, согласен" и "Нет, не согласен".

"Референдум стал проявлением широкого общенационального диалога, одним из новых стандартов принятия ключевых государственных решений. Наблюдалась высокая активность населения. По сообщению пресс-службы Акорды, в воскресенье, 6 октября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на общенациональном референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане проголосовал на избирательном участке № 211, расположенном в Президентском центре Республики Казахстан. Глава государства, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, подчеркнул: "Референдум – очень эффективный механизм прямой демократии. Какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей", – подчеркнула Калиева.

Ранее Центральная комиссия референдума Республики Казахстан озвучила предварительные результаты голосования. По данным на 7 октября, "за" проголосовали 71,12 % граждан.

"Поддержка решения о строительстве АЭС на референдуме стала проявлением воли народа, продемонстрировала единство и позитивность взглядов социума, свидетельствует о роли гражданского общества в принятии важных государственных решений. Активное участие всех слоев населения отражает значимость референдума в политической жизни Казахстана", – считает спикер.

По ее мнению, в условиях современной геополитики важно осознание и общее понимание того, что строительство АЭС является одним из существенных факторов стабильного энергоснабжения и укрепления позиции страны в системе международного сообщества. А участие граждан в референдуме стало важным этапом в развитии политической культуры и консолидации общества в условиях построения Нового Справедливого Казахстана.