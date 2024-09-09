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Где в Казахстане чаще всего женятся

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:32 Фото: Zakon.kz
Специалисты предоставили список городов в Казахстане, в которых было заключено больше всего браков. По данным НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", за 8 месяцев 2024 года в стране зарегистрировали брак 43 тысячи пар, сообщает Zakon.kz.

При этом, больше всего браков было заключено в Алматы – 14 059.

На втором месте Астана – 9 258 браков, на третьем – Туркестанская область – 6 132 брака.

Вместе с тем, за текущий период больше всего детей родилось в Туркестанской области – 30 973.

Далее идут:

  • Алматы – 29 002,
  • Шымкент – 23 935,
  • Астана – 23 330.

Меньше всего свидетельств о рождении было выдано в Улытауской области – 2 821, а также в Северо-Казахстанской области – 4 313.

Ранее казахстанцам напомнили про изменение в процедуре расторжения брака.

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