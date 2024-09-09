Где в Казахстане чаще всего женятся

Специалисты предоставили список городов в Казахстане, в которых было заключено больше всего браков. По данным НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", за 8 месяцев 2024 года в стране зарегистрировали брак 43 тысячи пар, сообщает Zakon.kz.

При этом, больше всего браков было заключено в Алматы – 14 059.

На втором месте Астана – 9 258 браков, на третьем – Туркестанская область – 6 132 брака.

Вместе с тем, за текущий период больше всего детей родилось в Туркестанской области – 30 973.

Далее идут:

Алматы – 29 002,

Шымкент – 23 935,

Астана – 23 330.

Меньше всего свидетельств о рождении было выдано в Улытауской области – 2 821, а также в Северо-Казахстанской области – 4 313.

Ранее казахстанцам напомнили про изменение в процедуре расторжения брака.