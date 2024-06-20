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Казахстанцам напомнили про изменение в процедуре расторжения брака

Казахстанцам напомнили про изменение в процедуре расторжения брака, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:27 Фото: pixabay
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" напомнила гражданам Казахстана про изменение в процедуре расторжения брака, которое действует более четырех лет – с ноября 2019 года, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорацию обратился казахстанец, который рассказал, что у него есть решение суда о расторжении брака от 11 мая 2024 года. Он спросил, как может получить свидетельство о расторжении брака.

"В соответствии с действующим законодательством, свидетельство о расторжении брака не выдается, если брак был расторгнут в судебном порядке после 25 ноября 2019 года. В отделе РАГС вы можете получить справку о заключении брака с отметкой о расторжении брака", – ответили сегодня, 20 июня, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

28 мая 2024 года НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" напомнила казахстанцам, в каких случаях нужно менять водительское удостоверение, куда обращаться по этому вопросу и какие документы необходимы.

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