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Опубликован трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Парк, осень, желтые листья, листопад, люди , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 15:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 10, 11 и 12 сентября 2024 года в трех крупных городах страны. В Астане и Шымкенте осадков не ожидается. В Алматы дождь прогнозируют лишь во вторник, 10 сентября, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 10 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный ночью, 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.
  • 11 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 8-10, днем 16-18 тепла.
  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 15-17 тепла.

Алматы

  • 10 сентября: переменная облачность, ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 19-21 тепла.
  • 11 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.
  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 21-23 тепла.

Шымкент

  • 10-11 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 26-28 тепла.
  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 28-30 тепла.

Ранее метеорологи заявили, что обширный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, вызовет долгожданное прекращение осадков на большей части республики.

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