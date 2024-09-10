Когда включат отопление в Алматы
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе акимата Алматы 10 сентября 2024 года ответили, когда жителям города подключат отопление. По данным специалистов, все будет зависеть от погоды, сообщает Zakon.kz.
Заявление ведомства гласит следующее:
"Согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона, поэтапное подключение объектов в Алматы начинается на основании постановления уполномоченного органа при достижении на территории города устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток".
Также отмечена очередность подключения потребителей к теплоснабжению:
- детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
- жилые дома, общежития, гостиницы;
- административные здания, учебные заведения, театры;
- прочие здания.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по городу на 10-12 сентября. Они отметили, что в эти дни ночью столбики термометров опустятся до 10-12 градусов. Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по ссылке.
Тем временем отопительный сезон в Астане начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов по Цельсию и ниже в течение пяти суток.
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