Когда включат отопление в Алматы

В пресс-службе акимата Алматы 10 сентября 2024 года ответили, когда жителям города подключат отопление. По данным специалистов, все будет зависеть от погоды, сообщает Zakon.kz.

Заявление ведомства гласит следующее:

"Согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона, поэтапное подключение объектов в Алматы начинается на основании постановления уполномоченного органа при достижении на территории города устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток".

Также отмечена очередность подключения потребителей к теплоснабжению:

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;

жилые дома, общежития, гостиницы;

административные здания, учебные заведения, театры;

прочие здания.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по городу на 10-12 сентября. Они отметили, что в эти дни ночью столбики термометров опустятся до 10-12 градусов. Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

Тем временем отопительный сезон в Астане начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов по Цельсию и ниже в течение пяти суток.