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Когда включат отопление в Алматы

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:23 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе акимата Алматы 10 сентября 2024 года ответили, когда жителям города подключат отопление. По данным специалистов, все будет зависеть от погоды, сообщает Zakon.kz.

Заявление ведомства гласит следующее:

"Согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона, поэтапное подключение объектов в Алматы начинается на основании постановления уполномоченного органа при достижении на территории города устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток".

Также отмечена очередность подключения потребителей к теплоснабжению:

  • детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
  • жилые дома, общежития, гостиницы;
  • административные здания, учебные заведения, театры;
  • прочие здания.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по городу на 10-12 сентября. Они отметили, что в эти дни ночью столбики термометров опустятся до 10-12 градусов. Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

Тем временем отопительный сезон в Астане начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов по Цельсию и ниже в течение пяти суток.

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