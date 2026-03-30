Когда в Алматы отключат отопление

С наступлением теплой весенней погоды в Алматы все больше горожан интересуются, когда же в южной столице отключат отопление. На этот вопрос ответили в управлении городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Так, в Управлении энергетики и водоснабжения Алматы сегодня, 30 марта 2026 года, проинформировали, что:

"Решение о завершении отопительного сезона принимается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +8°C и выше в течение пяти календарных дней подряд".

О том, какой будет погода в Алматы 31 марта, 1-2 апреля 2026 года, можете узнать здесь.