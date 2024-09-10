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Больше потребляешь – больше платишь: новый подход к тарифам за комуслуги внедрят в Казахстане

тепло, тарифы, комуслуги , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:00 фото: pixabay
Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров на заседании правительства 10 сентября 2024 года рассказал, как будут формироваться тарифы за коммунальные услуги в стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в целях привлечения заемных средств для строительства и модернизации инженерных коммунальных сетей разработана программа финансирования ЖКХ на 2024-2029 годы.

"Программа позволит сэкономить бюджетные средства и расширить источники финансирования проектов в сфере ЖКХ. Кроме того, до конца года предполагается масштабировать утвержденные социальные нормы потребления коммунальных услуг по принципу "больше потребляешь – больше платишь". Наряду с этим будут проработаны вопросы защиты интересов социально уязвимых слоев населения на оплату коммунальных услуг. Таким образом, в отраслевой закон будет введено понятие социально значимых услуг и их регламентация по аналогии с процессами оказания госуслуг", – указал Нурлан Байбазаров.

В ближайшие три года, как отметил глава МНЭ, будут утверждены регулируемые тарифы на железнодорожные перевозки грузов до уровня рентабельности.

"В социальном блоке будут приняты меры по повышению доступности и качества образования, здравоохранения и спорта, включая вопросы реформирования их финансирования. В этих целях рассматривается использование механизма государственно-частного партнерства, инструмента "социальный кошелек", дифференциации образовательных грантов. Особое внимание будет уделено модели дифференцированного подхода финансирования дошкольного воспитания и обучения в рамках государственного заказа по принципу "деньги за ребенком", – пояснил Нурлан Байбазаров.

Ранее Нурлан Байбазаров рассказал, какие нормы войдут в новый Налоговый кодекс Казахстана.

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