Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В каких случаях энергопредприятия могут повышать тариф на комуслуги

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:01 Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 15 октября 2024 года на пресс-конференции в правительстве озвучил, в каких случаях может повышаться тариф на коммунальные услуги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, есть ли установленные пределы для роста тарифов на коммунальные услуги в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" или энергопредприятия могут повышать их без ограничений.

"Энергопредприятия, конечно же, не могут повышать тарифы по своему усмотрению. За этим процессом следят специальные государственные структуры. Для пересмотра тарифов утверждается инвестиционная программа, которая обновляется раз в год. В ее рамках предприятия могут обращаться с просьбами о повышении тарифов. Однако в случае экстренных ситуаций, например чрезвычайных происшествий, существует отдельный порядок для рассмотрения таких запросов. Мы стараемся жестко контролировать и следить за уровнем тарифов в экономике", – ответил Байбазаров.

11 октября 2024 года стало известно, что в Алматы вырастут тарифы на электроэнергию.

Читайте также

Тенге, деньги, Казахстан
Расходы госорганов в 2025 году сократили на 6,5 трлн тенге
В Абайском районе
Множество стихийных свалок ликвидировали в Караганде
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
Когда казахстанцы увидят в открытом доступе декларации чиновников
Екатерина Елисеева
Правительство РК Нурлан Байбазаров 2024 год Тарифы Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: