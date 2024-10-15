В каких случаях энергопредприятия могут повышать тариф на комуслуги

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 15 октября 2024 года на пресс-конференции в правительстве озвучил, в каких случаях может повышаться тариф на коммунальные услуги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, есть ли установленные пределы для роста тарифов на коммунальные услуги в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" или энергопредприятия могут повышать их без ограничений.

"Энергопредприятия, конечно же, не могут повышать тарифы по своему усмотрению. За этим процессом следят специальные государственные структуры. Для пересмотра тарифов утверждается инвестиционная программа, которая обновляется раз в год. В ее рамках предприятия могут обращаться с просьбами о повышении тарифов. Однако в случае экстренных ситуаций, например чрезвычайных происшествий, существует отдельный порядок для рассмотрения таких запросов. Мы стараемся жестко контролировать и следить за уровнем тарифов в экономике", – ответил Байбазаров.

11 октября 2024 года стало известно, что в Алматы вырастут тарифы на электроэнергию.