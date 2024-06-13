Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экологический квест "Молодежь за Таза Қазақстан!" провели в Карагандинской области

Провели в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 11:35 Фото: gov.kz
Жители Карагандинской области активно поддержали республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан". Города и поселки становятся чище и комфортнее, и движение способствует формированию экологической культуры, бережного отношения к родной земле, передает Zakon.kz.

Молодежь Бухар-Жырауского района провела экологический квест. Его цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, развитие эковолонтерства, сообщает сайт акимата Карагандинской области.

Провели в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 11:35

Фото: gov.kz

На уборку центрального парка в райцентре собралась молодежь поселка Ботакара и близлежащих сел Доскей и Петровка. Участникам квеста устроили соревнования, в игровой форме они учились правильной сортировке бытовых отходов. Самых активных наградили призами.

"Акцию "Таза Қазақстан", которую инициировал глава государства в начале апреля, широко поддержали казахстанцы. Это очень нужно и важно, в первую очередь направлено на бережное отношение к своей земле, к своему дому. Участники квеста через игровую деятельность сформируют в себе потребность соблюдать и пропагандировать чистоту и заботу об экологии, стремление изучать, беречь и охранять природу. Бережное отношение к окружающей среде должно исходить от каждого, и главная наша задача – передавать это подрастающему поколению". Молодежный лидер Жанболат Жанбырбаев
Провели в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 11:35

Фото: gov.kz

В Бухар-Жырауском районе в акции "Таза Қазақстан" уже приняли участие 230 коллективов – около пяти тысяч человек. Было задействовано 130 единиц спецтехники. Вывезено 10,5 тыс. тонн отходов, ликвидированы 44 несанкционированные свалки. За неделю "Мөлдір бұлақ" очищено более 30 родников. В целях привития у подрастающего поколения бережного отношения к природе учителя с детьми и их родителями специально изготовили скворечники.

Провели в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 11:35

Фото: gov.kz

Также активно продолжается озеленение населенных пунктов.

В Бухар-Жырауском районе этой весной высадили свыше 5300 деревьев. К примеру, в селе Каракудук местные предприниматели не остались в стороне от улучшения природы родного края и в рамках акции посадили 400 саженцев пирамидальных и серебристых тополей, красной рябины. Это пример социальной ответственности и патриотизма.

Экологические акции будут продолжены, их география расширяется. Должен быть охвачен каждый уголок области.

Провели в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 11:35

Фото: gov.kz

Читайте также

Сенат, Парламент, Астана
Внедрить стандарт качества жизни граждан планируют в Казахстане
В полиции Алматы объяснили, почему в городе проверяют пассажирский транспорт
В полиции Алматы объяснили, почему в городе проверяют пассажирский транспорт
Масштабного распространения саранчи в области Абай не ожидается
Масштабное распространение саранчи в области Абай не ожидается
Айсулу Омарова
Карагандинская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
штормовое предупреждение
Жара до +40, ливень и град ожидаются в ряде областей Казахстана в четверг
Хоста – королева малоуходного сада и фаворит ландшафтных дизайнеров: как посадить и как ухаживать
Хосты в ландшафтном дизайне: куда посадить и как ухаживать
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: