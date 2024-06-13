Экологический квест "Молодежь за Таза Қазақстан!" провели в Карагандинской области

Жители Карагандинской области активно поддержали республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан". Города и поселки становятся чище и комфортнее, и движение способствует формированию экологической культуры, бережного отношения к родной земле, передает Zakon.kz.

Молодежь Бухар-Жырауского района провела экологический квест. Его цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, развитие эковолонтерства, сообщает сайт акимата Карагандинской области.

Фото: gov.kz

На уборку центрального парка в райцентре собралась молодежь поселка Ботакара и близлежащих сел Доскей и Петровка. Участникам квеста устроили соревнования, в игровой форме они учились правильной сортировке бытовых отходов. Самых активных наградили призами.

"Акцию "Таза Қазақстан", которую инициировал глава государства в начале апреля, широко поддержали казахстанцы. Это очень нужно и важно, в первую очередь направлено на бережное отношение к своей земле, к своему дому. Участники квеста через игровую деятельность сформируют в себе потребность соблюдать и пропагандировать чистоту и заботу об экологии, стремление изучать, беречь и охранять природу. Бережное отношение к окружающей среде должно исходить от каждого, и главная наша задача – передавать это подрастающему поколению". Молодежный лидер Жанболат Жанбырбаев

Фото: gov.kz

В Бухар-Жырауском районе в акции "Таза Қазақстан" уже приняли участие 230 коллективов – около пяти тысяч человек. Было задействовано 130 единиц спецтехники. Вывезено 10,5 тыс. тонн отходов, ликвидированы 44 несанкционированные свалки. За неделю "Мөлдір бұлақ" очищено более 30 родников. В целях привития у подрастающего поколения бережного отношения к природе учителя с детьми и их родителями специально изготовили скворечники.

Фото: gov.kz

Также активно продолжается озеленение населенных пунктов.

В Бухар-Жырауском районе этой весной высадили свыше 5300 деревьев. К примеру, в селе Каракудук местные предприниматели не остались в стороне от улучшения природы родного края и в рамках акции посадили 400 саженцев пирамидальных и серебристых тополей, красной рябины. Это пример социальной ответственности и патриотизма.

Экологические акции будут продолжены, их география расширяется. Должен быть охвачен каждый уголок области.