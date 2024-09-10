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Казахстанские колледжи планируют поделить на лиги

Колледж , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на заседании правительства 10 сентября 2024 года рассказал, что в стране планируют провести трансформацию системы профессионального образования и сформировать 100 технологических лидеров, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, для этих целей министерством разработан проект системы оценки организаций технического и профессионального образования.

"В основу системы оценки взяты рейтинговые оценки, применяемые в международной практике и странах ОЭСР. При этом главными критериями будут являться внедрение международных отраслевых стандартов обучения и доля сертифицированных по ним студентов. Оценка достижений проводится ежегодно и позволяет организациям технического и профессионального образования самостоятельно выстраивать индивидуальные траектории развития", – дополнил Гани Бейсембаев.

Он подчеркнул, что система оценки позволяет оценить все параметры деятельности в организациях технического и профессионального образования.

"Применение данной системы оценки позволит распределить ТиПО на четыре лиги. При этом колледжи, отнесенные к первой и второй лигам, будут формировать первых 100 технологических лидеров. Они станут опорными ресурсными центрами для других колледжей. Уже сегодня колледжи страны внедряют такие стандарты и их выпускники проходят сертификацию по соответствующим специальностям", – озвучил Гани Бейсембаев.

В пример он привел колледж в Атырау – APEC PetroTechnic.

"В колледже внедрен международный стандарт образования по нефтегазовой отрасли, в Талдыкорганском высшем политехническом колледже – по строительной отрасли. Сертифицированные выпускники этого колледжа пользуются большим спросом как у нас, так и за рубежом. В этом году до конца года планируется провести аналогичную аккредитацию в пяти колледжах. К 2030 году 30 колледжей страны будут проходить международную отраслевую аккредитацию, что позволит подготовить специалистов по мировым стандартам", – рассказал Гани Бейсембаев.

Это, по его мнению, с другой стороны обеспечит преемственность образовательных программ ТиПО с вузами.

3 сентября 2024 года заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова рассказала, что в Казахстане могут изменить пороговые баллы для поступления в вузы.

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