Сажаем деревья вместе: как дети и взрослые участвуют в экологической акции

По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в апреле стартовала республиканская акция "Вырастите свое дерево". В рамках этой инициативы в Алматинской области более 50 тысяч педагогов и свыше 340 тысяч учеников приняли активное участие в посадке деревьев.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев оказал личную поддержку акции, участвуя в посадке семян деревьев вместе с учащимися. В мероприятии также приняли участие все 433 школы региона, где прошли онлайн-мастер-классы по высадке семян в специальные емкости.

Марат Султангазиев отметил, что акция "Вырастите свое дерево" способствует формированию экологической грамотности у детей.

"Мы должны прививать детям любовь к природе с раннего возраста и воспитывать в них ответственность за окружающую среду", — подчеркнул он.

Фото: акимат Алматинской области

Результаты труда юных экологов уже начинают радовать. Например, в школе №37 Талгарского района вырастили 35 кустов туи, 6 елок и 3 яблони. В школе №11, где работает экологический клуб "Зеленая зона", дети вырастили 15 елок и 18 яблоневых саженцев. Учащиеся 11 класса школы №17 в Илийском районе достигли успехов в выращивании 40 кустов туи.

Родительница Гульбану Кадыбековна Бурышбаева отметила, что акция вдохновляет детей заботиться об окружающей среде.

"Теперь они с удовольствием занимаются посадкой деревьев. Это отвлекает их от гаджетов и делает их более активными и сосредоточенными. Как только саженцы подрастут, мы планируем высадить их на школьном дворе", — рассказала она.

Фото: акимат Алматинской области

Важно отметить, что в соответствии с поручением Президента Казахстана до 2025 года планируется посадка 2 миллиардов деревьев. Акция "Вырастите свое дерево" вносит значительный вклад в достижение этой амбициозной цели, способствуя созданию более зеленого и экологически чистого будущего.

Также напомним, что в рамках программы Таза Казахстан, к которой присоединились свыше 670 тысяч граждан и 8,8 тысяч предприятий и организаций, удалось собрать 22,5 тысяч тонн мусора и привести в порядок более 8 тысяч гектаров территорий Алматинской области.