Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Главбух гимназии в Алматы украла со счетов 23 млн тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:35 Фото: Zakon.kz
Главного бухгалтера одной из гимназий Алматы осудили за присвоение 23 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в районном суде №2 Медеуского района.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, в период с 2019 по 2023 год главный бухгалтер одной из гимназий, имея доступ к банковским счетам учебного заведения, через интернет-банкинг перечисляла деньги на свои личные счета и на счета еще одного человека.

Общая сумма материального ущерба составила около 23 млн тенге.

Подсудимая в суде полностью признала вину и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

"Суд признал вину подсудимой Н. доказанной на основании ее признательных показаний, показаний свидетелей, а также заключений специалистов и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Кызылординской области бухгалтеров отдела образования осудили за хищение из госбюджета 192 млн тенге.

Читайте также

Осадки, туман и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане 11 сентября
Осадки, туман и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане 11 сентября
Туалет без кабинок в университете СКО рассмешил казахстанцев
Туалет "Open space" в университете рассмешил казахстанцев
Более 700 акмолинцев представили концертную программу на Всемирных играх кочевников
Более 700 акмолинцев представили концертную программу на Всемирных играх кочевников
Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: