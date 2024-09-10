Главбух гимназии в Алматы украла со счетов 23 млн тенге

Главного бухгалтера одной из гимназий Алматы осудили за присвоение 23 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в районном суде №2 Медеуского района.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, в период с 2019 по 2023 год главный бухгалтер одной из гимназий, имея доступ к банковским счетам учебного заведения, через интернет-банкинг перечисляла деньги на свои личные счета и на счета еще одного человека.

Общая сумма материального ущерба составила около 23 млн тенге.

Подсудимая в суде полностью признала вину и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

"Суд признал вину подсудимой Н. доказанной на основании ее признательных показаний, показаний свидетелей, а также заключений специалистов и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Кызылординской области бухгалтеров отдела образования осудили за хищение из госбюджета 192 млн тенге.