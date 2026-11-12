35 млн тенге украла сотрудница у "дочки" "КазАвтоЖола"

Главного бухгалтера дочерней организации АО "КазАвтоЖол" осудили в Атырау за хищение 35 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В Главной транспортной прокуратуре 12 ноября 2026 года рассказали, что региональными прокурорами совместно с Департаментом экономических расследований выявлен факт хищения денег филиала ТОО "ҚАЖсервис" на сумму 34,8 млн тенге.

"Установлено, что главный бухгалтер незаконно начисляла выплаты и перечисляла средства организации на свой личный банковский счет. По данному факту проведено досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Приговором суда №2 города Атырау она признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет.

Гражданский иск ТОО "ҚАЖсервис" о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

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