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Общество

35 млн тенге украла сотрудница у "дочки" "КазАвтоЖола"

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 10:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главного бухгалтера дочерней организации АО "КазАвтоЖол" осудили в Атырау за хищение 35 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В Главной транспортной прокуратуре 12 ноября 2026 года рассказали, что региональными прокурорами совместно с Департаментом экономических расследований выявлен факт хищения денег филиала ТОО "ҚАЖсервис" на сумму 34,8 млн тенге.

"Установлено, что главный бухгалтер незаконно начисляла выплаты и перечисляла средства организации на свой личный банковский счет. По данному факту проведено досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Приговором суда №2 города Атырау она признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет.

Гражданский иск ТОО "ҚАЖсервис" о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

19-летний парень в Жанаозене умудрился украсть из местного торгового центра золотые изделия на 15 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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