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В 13 областях Казахстана на среду объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 20:02 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 11 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. На западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Алматинской области сохранится высокая, в центре чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Атырауской области гроза. Днем на западе, юге, востоке области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ветер восточный, юго-восточный днем, порывы 15-18 м/с Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере области, 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Абайской области туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, в центре области, 15-20 м/с. На западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный днем на юге, в центре области, порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области и в Уральске сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. 

В Актюбинской области ветер восточный днем в центре, порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе Мангистауской области гроза. Днем на юге, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области туман, днем гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, в горных районах области утром и днем, 15-20 м/с. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области и в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области – высокая пожарная опасность. 

На севере Жетысуской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды в предстоящую среду, 11 сентября 2024 года.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
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