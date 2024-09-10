Осадки, туман и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане 11 сентября

Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды в предстоящую среду, 11 сентября 2024 года.

Согласно прогнозу, по республике в ночные и утренние часы ожидается туман, на западе, востоке, юго-востоке – усиление ветра.

"Несмотря на то, что большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, который обусловит погоду без осадков, атмосферные фронтальные разделы также будут оказывать влияние на погоду страны – в отдельных районах пройдут дожди, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – осадки (дождь и снег)". РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, в Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на севере, юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге Абайской, на севере Жетысуской областей сохранится , на востоке Карагандинской, в центре Алматинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме Август в Казахстане обновил температурный рекорд 2002 года

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью-2024, можете узнать по ссылке.